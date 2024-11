Gaeta.it - Roma Tre Orchestra rende omaggio a Ezio Bosso con un concerto esclusivo al Teatro Palladium

Il mondo della musica si riunisce per un tributo speciale a, il rinomato compositore e musicista. LaTre, con la dirne di Davidno, presenta un evento dedicato alle opere più importanti di. Questo, previsto per domenica 17 novembre alle 21, si terrà presso ildie vedrà la partecipazione di un ensemble di soli archi, diretto dal maestro Carlo Rizzari. Ilavrà un tocco particolare grazie alla presenza di Tommaso, nipote del Maestro, che porterà una dimensione familiare a questa celebrazione musicale.Un viaggio attraverso l'arte diè conosciuto per la sua capacità di fondere elementi della musica classica con sonorità contemporanee. L'evento dellaTreoffre un'opportunità unica per esplorare il suo linguaggio musicale attraverso un programma accuratamente selnato.