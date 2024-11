Gaeta.it - Rischi associati all’uso di mascherine con elastico dietro le orecchie negli ospedali

Facebook WhatsAppTwitter Lesono rimaste un elemento fondamentale nella prevenzione della diffusione di malattie infettive, specialmente dopo l’emergenza Covid-19. Tuttavia, recenti avvertimenti da parte di autorità europee sollevano interrogativi sulla sicurezza di alcuni modelli, in particolare quelli dotati di elasticile. Questi dispositivi, diffusamente utilizzatiambientieri, potrebbero non offrire la protezione necessaria agli operatori sanitari.Autorità sanitarie mettono in guardiaNel contesto post-pandemia, istituzioni come l’HSE britannica e l’INRS francese hanno lanciato segnali di allerta riguardo allecon elastici ‘ear-loop’. Le preoccupazioni riguardano principalmente l’efficacia di questi dispositivi nel garantire una corretta aderenza al volto.