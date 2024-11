Ilrestodelcarlino.it - Report sul turismo: parte l’attacco del Pd

Sono dati ancora ufficiosi, quelli trapelati dall’Osservatorio regionale delsull’andamento della stagione estiva, destinati a subire ritocchi che potrebbero variare il quadro emerso dalle indiscrezioni, ma per il Pd leggere che "Porto Sant’Elpidio ha registrato una flessione delle presenze turistiche del -9%, è un dato che dovrebbe far riflettere chi ha gestito il settore con interventi estemporanei e promesse disattese". Di qui le critiche a un’amministrazione che "ha deciso di puntare su eventi spot, spendendo centinaia di migliaia di euro in iniziative (Notte + Rosa’ e mostra fotografica su tutte) che, a dispetto della visibilità mediatica su cui tanto si è puntato, non hanno portato risultati concreti in termini di presenze o ricadute economiche". Una politica di eventi dal ‘forte impatto visivo’ "promossi con interviste a emittenti televisive, più utili come passerelle che per la promozione del territorio.