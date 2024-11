Nerdpool.it - ReNoir Comics presenta Via col vento

«Serve un bel po’ d’incoscienza, un pizzico di coraggio e certamente una punta di impudenza per osare lanciarsi nell’adattamento a fumetti del romanzo-fiume di Margaret Mitchell, Via col.A Pierre Alary non mancano certo queste qualità. Via colè fatto per lui.»Olivier Delcroix – LeFigaroChi non conosce Via col? Romanzo fondamentale della letteratura statunitense del ‘900, ha affascinato milioni di lettori grazie anche al mitico film che ne ha tratto Victor Fleming nel 1939, con Vivien Leigh e Clark Gable.Rossella O’Hara, giovane figlia di una ricca famiglia di Atlanta, vive una vita dolce e confortevole, condotta al ritmo del suo carattere determinato e spavaldo. Quando nel 1861 scoppia la Guerra civile, i suoi punti di riferimento vengono sconvolti. In mezzo alla distruzione e alla morte, Rossella sogna l’amore: l’amore per Ashley Wilkes, che è promesso a un’altra, e che lei ha segretamente tenuto nel cuore per tutta la vita.