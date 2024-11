Iodonna.it - Prosegue in Italia l’Ocean Film Festival. Il film di punta di questa edizione è “Ice Maiden”, che racconta l’impresa di Lisa Blair

Leggi su Iodonna.it

Ci sono ancora sette datene per il tour cinematografico Ocean. Si tratta di unnato in Australia nel 2014 per promuovere l’esplorazione, la conoscenza, la tutela e il rispetto del mondo degli oceani attraverso i miglioria loro dedicati, provenienti da tutto il mondo.Ice, la storia deldella velistaIldidiè Ice, chela straordinaria impresa della velista australiana, prima donna ad affrontare la circumnavigazione dell’Antartide in solitaria a bordo della sua barca, “Climate Action Now”. Questo potente documentario esplora la sfida ai propri limiti e alla furia della natura, facendo vivere allo spettatore l’emozione di trovarsi al confine tra uomo e oceano. Leggi anche › “Nyad – Oltreo”: su Netflix la vera storia di Diana Nyad, la nuotatrice che non si è mai arresa Il mare, un ecosistema fragile da proteggere«Idi2024 sono incredibilmente attuali e sfaccettati.