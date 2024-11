Quotidiano.net - Pensioni, ritocchi per le minime. Tfr nella previdenza complementare

Roma, 15 novembre 2024 – C’è il bonus di 1.500 euro per le scuole private, ma anche un nuovo ritocco per lee la nuova rottamazione delle cartelle spalmata in 10 anni oltre a un aumento del fondo per l’automotive. Degli oltre 4.500 emendamenti alla manovra economica, presentati in Commissione Bilancio della Camera, se ne dovrebbero salvare 600, forse anche di meno. Molto dipenderà dalle coperture che potranno essere individuate dal governo e, soprattutto, dall’esito del concordato preventivo biennale, con incassi che fino ad ora sono rimasti al di sotto delle aspettative: 1,3 miliardi sui 2,5 previsti. Nuovi requisiti Bonus Natale 2024 e il modulo per richiederloBonus 1.500 euro solo per gli studenti delle scuole paritarie. Cosa dice l’emendamento di FdI A tenere banco ieri c’è stato l’emendamento di Fdi di dare un bonus fino a 1500 euro a studente da spendere solo in una scuola paritaria.