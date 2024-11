Paul Pogba lascerà la Juventus a fine novembre

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-15 21:52:25 Il web non parla d’altro:di comune accordo la, lo ha confermato venerdì sera il club di Serie A.Siache la Juve credono che sia nell’interesse del centrocampista francese ricominciare da capo altrove dopo che la sua squalifica di quattro anni per doping è stata ridotta a 18 mesi in appello alla Corte Arbitrale dello Sport.Il 31enne, che potrà allenarsi con un club a gennaio e giocare a marzo, entrerà ora nel mercato della free agency.Giocare per la Juve è stato un privilegio –In un comunicato,ha dichiarato: “Il mio tempo allaè giunto al termine. “È stato un privilegio indossare la maglia dei Bianconeri e condividere insieme tanti momenti speciali.“Conservo i ricordi che abbiamo creato. Continuano a vivere.