Paolo Benvegnù, gli ospiti del Piccoli fragilissimi film – Reloaded Tour

È iniziato ildiche annuncia la presenza di importanti guestÈ iniziato da Bologna il(prodotto e organizzato da Magellano Concerti) diche, dopo aver ospitato sul palco Max Collini, annuncia la presenza di altri importanti guest: Dente a Milano, Giulio Casali e Lamante a Isola Della Scala e Tosca a Roma. Ilè l’occasione perdi presentare live per la prima volta i brani di una nuova versione del disco che ha segnato il suo esordio da solista nel 2004 e che compie 20 anni.Agli artisti che hanno accompagnatoin questa avventura, che sonoFresu & Ermal Meta, Tosca, Malika Ayane, Giovanni Truppi, Piero Pelù, Fast Animals And Slow Kids, La Rappresentante Di Lista, Motta, Appino, Dente, Lamante, si aggiungono altre 3 collaborazioni di pregio: Giulio Casale, Irene Grandi e Max Collini che duettano conin tre inediti contenuti in tutte le versioni del disco.