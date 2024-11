Cityrumors.it - Non solo Ranieri: i Friedkin puntano al ritorno della grande bandiera

Leggi su Cityrumors.it

Unalla romanità, alle persone che vogliono bene alla Roma: è su questo a cui aspirano iLa prima di Claudioè andata. Ora non resta che vedere e aspettare che, a piano piano, le cose si rimettano a posto e poi con calma prenderà ancora più vigore un programma che tanti romanisti sognano, ovvero ildi una.Non: ial(screenshot Cityrumors.it)L’arrivo diha già portato entusiasmo, ma potrebbe portare ben altro. Qualcosa di insperato fino a qualche anno fa, ma sempre inseguito da tutti i tifosi romanisti, ovvero ildi ex giocatori importanti che riescano a dare quel contributo in più, soprattutto adesso che c’è bisogno di rimettere le cose a posto e per bene.Che il rapporto concon tutti i suoi ex giocatori sia strepitoso con la maggior parte se non proprio con tutti è chiaro e fin troppo evidente.