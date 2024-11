Dailymilan.it - Milan, Tijjani Reijnders: Real Madrid? Non mi devo esaltare…

, dall’Olandaparla dell’emozione per il goal contro il, ma non vuole correre il rischio di esaltarsi. Le paroleDal ritiro della sua Nazionale, l’Olanda,, intervistato ai microfoni di Ziggo Sport, non fa a meno di parlare die del suo bel periodo con la maglia rossonera.Il centrocampista, tra i più in forma del nostro campionato di serie A, si è reso super protagonista nella notte del Santiago Bernabeu contro ildi Carlo Ancelotti, con la rete del 1-3 ma soprattutto con una super prestazione.Ciò che vuole evitare l’ex AZ è tuttavia il rischio di esaltarsi troppo. Aggiunge poi di aver ricevuto tantissime chiamate dopo quel goal. Adesso vuole continuare così. Ecco le parole:Dopo la partita, ho ricevuto messaggi da molti amici e familiari.