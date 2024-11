Meritate questo Amici 24 la decisione di Alessandra Celentano Convoca gli allievi ed è choc totale

Leggi su Caffeinamagazine.it

Momento topico ad24, infatti nel daytime del 15 novembre sono state mostrate delle immagini che hanno riguardato. L’insegnante di ballo ha preso una drasticasui suoi, i quali non si sarebbero mai aspettati di assistere ad una cosa del genere. E lei è apparsa molto arrabbiata perché sperava in un comportamento differente.Ma ad24 si è verificato qualcosa che adnon è aandato proprio giù. E lasui suoiè stata più dura del previsto. I ballerini in questione hanno dovuto accettare quella scelta della maestra e adesso dovranno necessariamente cambiare registro, altrimenti la loro situazione potrebbe peggiorare definitivamente.Leggi anche: “Ci hai stufato, vattene”. Clamoroso24, la produzione stanca del famoso allievo24,ha preso unadrastica sui suoiAd24ha deciso di chiamare tutti i ballerini, compresi ovviamente i suoi, e ha voluto fare delle domande di cultura generale sui fondamentali della danza.