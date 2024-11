Ilfattoquotidiano.it - “L’arte crea un dialogo tra le persone, tutti hanno diritto a un Paese. Uso il fuoco per costruire, non per distruggere”: parla Jean Boghossian

In bilico, perenne, tra distruzione ezione, il “” dioggi, ancora una volta brucia come brucia il suo Libano. “Quello che osservo è che, come si dice in francese, ‘la raison du plus fort est toujours la meilleure’ (‘il più forte ha sempre ragione’) confessa, in unesclusivo con FQMagazine, l’artista belga – libanese, nato ad Aleppo nel 1949, e costretto a scappare prima dal genocidio armeno e poi, nel 1975, dal Libano distrutto dalla guerra civile. Una vita in fuga, in un viaggio conclusosi in Belgio che ha portato con sé la morte e la distruzione della guerra come fonte primaria di ispirazione per le suezioni artistiche celebrate anche alla Biennale di Venezia del 2017, grazie alla Fondazione Alberto Burri.Oggi,guarda a ciò che sta devastando ilnel quale ha le sue origini e dove ha trascorso la sua giovinezza ammettendo che: “I più forti vincono sempre”.