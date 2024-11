Gaeta.it - La Spezia registra un incremento del 16% delle presenze turistiche nei primi dieci mesi del 2024

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nel corso del, Lahato oltre 965.000neidell’anno, con un significativo aumento del 16% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questi dati, forniti dal Comune attraverso l’analisi dell’imposta di soggiorno, offrono uno spaccato dettagliato di un settore in crescita continua, rendendo Launamete preferite dai visitatori italiani e internazionali.AnalisiLa rilevazionenella città di Lamostra un risultato notevole rispetto ai 834.000 visitatori del 2023. Questa crescita si riflette in un’attrattività crescente della città, grazie a una strategia di marketing volta a valorizzare le sue peculiarità culturali e naturalistiche. Il sindaco Pierluigi Peracchini ha evidenziato che i dati raccolti permettono di avere una visione più completa rispetto ad altre rilevazioni, poiché includono non solo gli alberghi tradizionali ma anche strutture extralberghiere come affittacamere e appartamenti turistici.