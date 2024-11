Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni settimanali dal 16 al 22 novembre 2024: la protesta entra nel vivo

Cosa ci regalerà la soap di Rete 4 Lanella settimana dal 16 al 22? Riflettori puntati sullo sciopero alla tenuta, che entrerà nel. Nel frattempo il conte Ignacio Ayala ribadirà a Petra il suo amore e le prometterà di far luce sulla morte di Feliciano. Manuel si dirà disposto a divorziare da Jimena, e rinunciare al titolo nobiliare se fosse necessario – per amore di Jana.La, trame al 22: lo scioperonelRomulo avverte Alonso dello sciopero, e lo invita a nominare un mediatore. Il marchese accetta la negoziazione ma Cruz si prepara alle rappresaglie. Nel corso delle negoziazioni Romulo e Maria si rendono conto di non essere preparati e chiedono aiuto alla servitù per poter formulare le loro richieste. Lo sciopero pone sfide ai nobili. Lorenzo, Romulo e Maria avanzano nelle trattative, e riescono a trovare un accordo che riporti Jana alle sue mansioni come cameriera.