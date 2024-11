Gqitalia.it - La felpa con cappuccio e zip sta tornando

Leggi su Gqitalia.it

Buone notizie: lacone zip non è più da sfigati.Sono passati circa 20 anni da quando American Apparel ha trasformato lacone zip in uno status symbol per l'allora emergente classe degli hipster. In breve tempo è arrivato Mark Zuckerberg che ha ammantato le sue aspirazioni plutocratiche con l'umile indumento e lo ha trasformato nel vessillo degli startupper. Da allora, le felpe cone zip sono state inghiottite dal fetore degli antiestetici anni Ottanta.Di conseguenza, non è stato il revival indie o l'orologio streetwear Zuck a riportare in auge la zip. Le vere ragioni per cui le tendenze e i capi d'abbigliamento specifici tornano ciclicamente popolari sono difficili da individuare. Potrei attribuirle alla coscienza collettiva che accomuna tutte le persone in ogni momento.