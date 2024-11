Ilrestodelcarlino.it - "La caserma si farà, in dicembre il via libera"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

si concluderà la conferenza dei servizi per la realizzazione della nuovadei carabinieri. Un passaggio burocratico fondamentale che potrà dare il via alla definitiva progettazione, dunque alla costruzione di una. A dirlo è la sindaca Daniela Angelini che ribatte così alle critiche avanzate dalla candidata per Forza Italia alle regionali, Renata Tosi. L’ex sindaca Tosi aveva attaccato a testa bassa sul progetto dellaaccusando l’amministrazione. "Con la giunta di sinistra, quello che era un progetto valido e approvato dal Governo ha trovato un inspiegabile ostruzionismo" ha detto Renata Tosi che aveva firmato la convenzione con l’Arma nel gennaio del 2022, quasi tre anni fa. A sostenere la battaglia dell’ex prima cittadina era stato anche Gaetano Schiralli, segretario nazionale con delega alla tesoreria dell’Unione sindacale italiana carabinieri (Usic), il quale aveva sottolineato la situazione a dir poco critica degli alloggi in cui oggi si ritrovano i militari dell’Arma.