Italia Under 20, clamorosa rimonta in Polonia senza il giallorosso Mario Perlingieri

Tempo di lettura: < 1 minutoImpresa dell’20 che inè riuscita ad imporsi 3-2 dopo uno svantaggio di 2-0 fino a dieci minuti dal triplice fischio. Ci ha pensato, poi, una doppietta di Alessio Vacca intervallata dalla rete di Aaron Ciammaglichella a consegnare agli azzurrini l’intera posta in palio nel quarto impegno di Elite League, utile come marcia di avvicinamento al Mondiale che si svolgerà il prossimo anno in Cile. Non è sceso in campo ilPelingieri, costretto a rinviare il suo esordio con la maglia azzurra a causa di un leggero fastidio muscolare che ha indotto mister Corradi a non schierarlo. Il debutto con la Nazionale20 è solo rimandato per il 2005 della Strega perché il 19 novembre l’affronterà al Viola Park la Romania. Il doppio impegno con l’20 impedirà adi disputare domenica il derby contro l’Avellino.