Innovazione e resilienza. La formula vincente di casa Faber

Dopo un 2023 che ha visto importanti investimenti in tecnologie avanzate e un rafforzamento delle competenze interne, lo stabilimento di Sassoferrato di, l’esperto dell’aria di Franke, continua a guidare l’oltre i confini nazionali, dimostrando la sua capacità di adattarsi ai cambiamenti del mercato. A un anno di distanza, la sede produttiva a pochi chilometri da Fabriano – centro nevralgico della produzione di cappe e piani aspiranti tra i più innovativi al mondo – continua ad investire nel futuro, facendo leva sui processi all’avanguardia puntando sulla digitalizzazione e sull’implementazione di nuovi modelli di business, per rimanere competitiva nel mercato globale. Una fabbrica solida e dinamica, in grado di offrire prodotti di altissima qualità, grazie a una produzione flessibile, efficiente e al 100% italiana.