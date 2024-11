Liberoquotidiano.it - **Informazione: Mattarella, evitare trappole manipolative è diritto democratico'**

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Informarsi,è unche differenzia lo stato di utente da quello di cittadino ed è una distinzione fondamentale". È necessario "assicurare che i livelli di democraticità non vengano ridotti da strumenti tecnologici che non si governino in maniera adeguata. Acquisire conoscenze è fondamentale". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, incontrando gli studenti in occasione dell'evento '25 anni di Osservatorio permanente giovani-editori', presieduto da Andrea Ceccherini.