Ilfattoquotidiano.it - India e Pakistan soffocano nello smog, valori oltre 100 volti i limiti. Bambini a rischio, scuole chiuse

Non accenna a migliorare la gravissima situazione dell’inquinamento atmosferico in parti dell’e del confinante. Nella capitalena Nuova Delhi è stata decisa la chiusura di tutte leprimarie fino a nuovo avviso a causa dell’inquinamento atmosferico nella megalopoli di30 milioni di abitanti. “A causa dell’aumento dei livelli di inquinamento, tutte leprimarie della città passeranno all’insegnamento a distanza, fino a nuovo avviso”, ha annunciato il capo ministro locale Atishi su X.Lo, una miscela di nebbia ed emissioni inquinanti favorita da fumi diesel di bassa qualità, dal fumo delle combustioni agricole stagionali e dal freddo invernale, è responsabile di migliaia di morti premature ogni anno. Delhi e la sua area metropolitana sono regolarmente in cima alla classifica mondiale dell’inquinamento atmosferico invernale.