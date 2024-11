Gaeta.it - Incidente a Opi: 60enne schiacciato da un pulmino mentre tentava di fermarlo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un graveha scosso la tranquillità di Opi, un comune situato nel cuore dell’Abruzzo, noto per la sua bellezza paesaggistica e la presenza di strutture alberghiere. Un uomo di 60 anni, dipendente di un hotel locale, ha subito un infortunio seriocercava di fermare unche stava inavvertitamente rotolando via. L’episodio mette in evidenza i rischi legati alla gestione dei veicoli in contesti lavorativi, sottolineando l’importanza di seguire procedure di sicurezza efficaci.I momenti immediatamente precedenti all’Secondo le ricostruzioni, l’è avvenuto quando ilha appena parcheggiato undavanti all’hotel dove lavora. Non si sa con certezza cosa abbia causato il movimento del veicolo, ma ipotesi suggeriscono che non fosse stato bloccato correttamente.