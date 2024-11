Sport.quotidiano.net - Il Sanpa riceve la capolista

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo il turno infrasettimanale di Coppa Italia, il campionato di Eccellenza manda in scena nel weekend che è alle porte le gare della tredicesima giornata.imola-Pietracuta. È uno dei 3 anticipi. Si gioca domani, alle 14.30, al ‘Buscaroli’ di Conselice, dov’è in arrivo la vice. I padroni di casa (Bigani squalificato) sono scivolati al 13° posto in classifica con 10 punti, a -3 dalla zona salvezza. È questo l’effetto di un ruolino di marcia poco prolifico (2 punti nelle ultime 6 giornate). L’avversario, pur essendo la sorpresa del girone B, non è imbattibile, tant’è vero che, nelle ultime 4 giornate ha raccolto solo 5 punti. Il bilancio degli scontri diretti è in perfetta parità: una vittoria per parte e 3 pareggi. Castenaso-Solarolo. Domenica, alle 14.30, sul sintetico di Osteria Grande, c’è un pronostico da ribaltare per il Solarolo, risalito al 9° posto a quota 15 dopo il successo nello scontro diretto colimola.