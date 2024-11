Formiche.net - Il concorso pubblico è la migliore selezione per la PA. L’intervento di Romano

Nel corso del mese di ottobre, l’Associazione Allievi della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) ha avuto l’opportunità di riunirsi a Ravenna per un convegno dal titolo: “La P.A. che vorremmo. Merito, integrità, servizio”. Questo incontro, ricco di spunti e riflessioni, ha rappresentato un momento cruciale per delineare le prospettive future della pubblica amministrazione italiana, alla luce delle recenti dichiarazioni del ministro per la Pubblica amministrazione e delle proposte di riforma del sistema didei dirigenti.Uno dei temi centrali emersi dal dibattito è stato l’importanza del corso-SNA nel reclutamento di dirigenti pubblici competenti e indipendenti. Questo modello non è solo un meccanismo di, ma costituisce un baluardo essenziale per garantire l’autonomia della dirigenza dalla politica.