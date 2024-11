Abruzzo24ore.tv - Falso cieco scoperto: camminava senza aiuti e andava in bici, sequestro shock

Teramo - Segnalazione anonima e indagini dettagliate portano aldi beni per oltre 98.000 euro, svelando una truffa ai danni dello Stato. Le indagini della Guardia di Finanza di Giulianova hanno portato alla luce un caso eclatante di truffa ai danni dello Stato. Un sessantenne di origini foggiane, residente a Martinsicuro, è finito sotto la lente delle autorità per aver percepito indebitamente la pensione di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento grazie alstatus diassoluto. L'uomo, dal 2017, aveva ricevuto ingenti somme su un conto bancario a San Benedetto del Tronto. A far scattare l'inchiesta è stata una segnalazione anonima giunta al numero di pubblica utilità 117. Le investigazioni, basate su video e immagini, hanno svelato come il sessantenne fosse in grado di svolgere autonomamente attività quotidiane:esitazioni, attraversava strade trafficatesupporto e faceva la spesa al supermercato.