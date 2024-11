Coppa del Mondo di Fioretto Azzurri al lavoro verso il debutto in Coppa del Mondo a Tunisi

Leggi su Ilfaroonline.it

Chianciano Terme – “Siamo nell’anno post olimpico, c’è bisogno di lavorare bene e provare a vedere quanti giovani sapranno dimostrare di valere la Nazionale e giocarsi il posto con le primissime linee attuali”. Così il Commissario tecnico delazzurro Stefano Cerioni, durante il ritiro collegiale in corso a Chianciano Terme, ha parlato in vista delstagionale indeldi specialità previsto dal 21 al 24 novembre a.Una tappa d’esordio che dà il via al nuovo quadriennio, ripartendo dagli straordinari risultati del triennio precedente, culminato con le tre medaglie d’argento vinte ai Giochi Olimpici di Parigi e arricchito da un bottino impressionante di cinque ori, tre argenti e un bronzo ai Campionati Mondiali, e ancora da dieci ori, quattro argenti e sei bronzi agli Europei.