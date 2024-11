Notizie.com - Centri migranti in Albania, nuova bufera e denunce contro Ministero della Salute e Oim: “Inaccettabili violazioni mediche e umanitarie”

Tornano al centro delle polemiche irealizzati dall’Italia in: le ong del Mediterraneo hanno lanciato gravi accuse.“Riteniamo inaccettabile la pratica di ‘selezione’ medico-sanitaria come criterio per la deportazione in”. È la denuncia firmata in queste ore da diverse realtà sanitarie che si occupano di soccorso nel mar Mediterraneo.ine Oim: “” (SOS HUMANITY FOTO) – Notizie.comTra i firmatari anche Emergency, Medici Senza Frontiere, Sos Humanity e Mediterranea Saving Humans. Le organizzazioni hanno anche lanciato un appello ai professionistisanità e agli Ordini dei medici, degli infermieri e degli psicologi affinché prendano le distanze da tali pratiche.