Gaeta.it - Bosch annuncia la vendita delle attività italiane di Edim: 160 lavoratori a rischio esubero

Facebook WhatsAppTwitter La multinazionaleha comunicato ufficialmente l’intenzione di cedere le propriedi, con conseguenze dirette su 160negli stabilimenti di Villasanta, in provincia di Monza Brianza, e a Quero, in provincia di Belluno. Questo elemento è emerso in seguito a un incontro tra la direzione aziendale e i rappresentanti sindacali, tenutosi nel corso della mattinata presso Assolombarda. I sindacati hanno espresso una crescente preoccupazione per la situazione, segnalando che la multinazionale sta attivamente cercando un compratore per l’azienda.Dettagli suicolpiti dagli esuberiSecondo quanto riportato dai sindacati, dei 160 esuberi previsti, 120 riguardano il sito di Villasanta e 40 quello di Quero. All’interno di questi numeri, ci sono anche 40con contratto di somministrazione, evidenziando una questione ulteriore rispetto ai dipendenti fissi.