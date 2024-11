Borseggi in metro a Milano arrestate due donne in un campo nomadi di Roma | erano sparite dopo l’ordine d’arresto

Leggi su Open.online

Duesono statenella mattinata di oggi, venerdì 15 novembre, con l’accusa di aver commesso rapine enellepolitane di. Le due, domiciliate neldi via Pontina, sono state individuate dai carabinieri della compagnia Parioli, con il supporto dei Nas, nell’ambito di un servizio di controllo del quartiere Nomentano. Una delle dueha 34 anni ed è stata fermata mentre si trovava sulla linea B dellapolitana di, all’altezza della fermata Policlinico.I due arrestiLa donna è risultata destinataria di un ordine per la carcerazione emesso dalla procura die deve scontare 10 anni di reclusione per concorso in furti con destrezza. Reati che sarebbero stati commessi sulle lineepolitane del capoluogo lombardo tra il 2016 e il 2021.