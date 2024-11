Belgio-Italia vista dal Napoli

Terzotemponapoli.com - Belgio-Italia vista da(l) Napoli

I giocatori delimpegnati in: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Il duello lo ha vinto Buongiorno, non c’è discussione. L’azzurro ha giganteggiato anche in Nazionale. E non ha mostrato alcun timore reverenziale nei confronti del suo avversario speciale. Ma se fino all’80’ è stata una battaglia senza storia, nel finale il gigante Romelu ha dato segnali di vita e reso meno netto il divario della sfida made in Naples.è stato anche Buongiorno versus Lukaku”. Il difensore delvisto a Bruxelles“Il difensore ha confermato il suo momento di grazia. Si è trovato benissimo nella linea disegnata da Spalletti per lui, Di Lorenzo e Bastoni. Ha cominciato subito, dopo 40 secondi, quando non ha abboccato alla finta del belga.