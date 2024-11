Ilnapolista.it - Belgio-Italia: Di Lorenzo “sicuro in difesa e fulminante in attacco”, Buongiorno “come uno stopper vecchia maniera”

Ieri sera, vinta 1-0 dagli uomini di Spalletti. In campo anche Dicontro il compagno di squadra nel club Lukaku. Vincono i difensori. Disulla fascia fa la doppia fase con ottimi risultati. Suo l’assist del gol di Tonali.insuperabile, si mette in tasca Lukakuuno. I voti dei quotidiani di questa mattina.I voti di Dicontro ilCorriere della Sera:7 Di: Trasmette sicurezza ined èquando attacca,l’incursione e l’assist per la rete di Tonali. Una giocata perfetta per scelta di tempo e precisione. Di testa sbaglia un gol, ma sempre di testa sbroglia una situazione complicata. Rinato.7: Fisico, grinta, attenzione per annullare Lukaku. Oggi è il miglior marcatorenoLeggi anche:: «Marcare Lukaku è sempre difficile, ma abbiamo saputo soffrire e difendere tutti insieme»Gazzetta dello Sport:7,5 Di: La doppia fase, il suo mestiere: l’incursione con assist per Tonali è un suo must, sfiora due gol e dietro è dove serve: due muri decisivi su Lukaku.