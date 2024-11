Tg24.sky.it - A Pompei via al numero chiuso, guerra ai bagarini

non può essere associata al turismo di massa, ma deve avere come obiettivo quello della qualità". Gabriel Zuchtriegel stringe tra le mani il suo biglietto nominativo, quello che da oggi è obbligatorio per entrare negli scavi che dirige dal febbraio 2021. È una delle novità introdotte all'interno del parco archeologico. La più importante riguarda ilper gli ingressi giornalieri, che non potranno mai superare quota 20mila. Nel periodo di maggiore afflusso (dal primo aprile al 31 ottobre), poi, saranno anche previste specifiche limitazioni a seconda delle fasce orarie: dalle 9 alle 12 massimo 15mila ingressi; altri 5mila da mezzogiorno alle 17.30. L'acquisto dei ticket è consentito sul posto e online. "Alla base - spiega ancora Zuchtriegel - ci sono soprattutto motivi di sicurezza, sia dei visitatori, sia di tutela del patrimonio.