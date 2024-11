Lapresse.it - Stellantis: “C’è un Piano per l’Italia”. Urso ricorda quello che il Paese ha dato alla Fiat

ha unpere lotteremo per difendere la nostra leadership“. Lo ribadisce,ndo le parole del ceo Carlos Tavares in occasione dell’audizione in Parlamento dell’11 ottobre, Daniela Poggio, vicepresidente Communication & public affairs diItalia, in occasione del tavolo in corso al ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit).Il gruppo – prosegue Poggio – “con la sua dimensione internazionale, ha potuto mantenere una posizione di forza all’interno del settore per affrontare le difficoltà del presente e le sfide del futuro. E, primo marchio all’interno del gruppo, è leader in Brasile, Turchia, Algeria, e in Italia“.“Aoggi chiediamo che si assuma la responsabilità sociale del rilancio dell’auto italiana – afferma il ministro Adolfonel corso del tavoloal Mimit, citando Gianni Agnelli – tuttoche ho, l’ho ereditato.