Gaeta.it - Stalking e dispetti: l’81enne di Massa Lombarda sotto processo per vite da incubo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La storia di conflitti e malcontento abitativo nel condominio di, nel municipio di Ravenna, ha attirato l’attenzione dei mass media e delle autorità locali. Al centro della vicenda c’è un’anziana donna di 81 anni, accusata di aver reso la vita impossibile a famiglie che abitano nel suo stesso stabile. Questa situazione ha portato all’apertura di un fascicolo giudiziario, con l’anziana che si è presentata davanti al Gup Andrea Galanti per rispondere di. Il caso è emerso precisamente a seguito di lamentele presentate da una famiglia, la quale ha formalizzato una querela lo scorso gennaio.Un clima teso all’interno del condominioI disagi cominciarono nel 2014, anno in cui la donna si trasferì nel complesso residenziale. Secondo quanto riportato dalle indagini coordinate dalla Pubblica Ministero Marilù Gattelli, il comportamento aggressivo della signora è diventato via via più inquietante.