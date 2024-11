Tpi.it - Scontro Gruber-Salvini in diretta tv: “Lei diffonde fake news”. E lui le dona un cioccolatino

Lillie Matteohanno avuto un duro faccia a faccia intv dopo la polemica dei giorni scorsi, seguita al furto subito dalla giornalista e utilizzato dal vicepremier leghista per attaccarla.Nella puntata di ieri sera di Otto e Mezzo, su La 7,ha invitatocome ospite e lo ha nuovamente accusato di aver diffuso unasul suo conto. Lui, per tutta risposta, le hato un.La tensione tra i due deriva da un post social diffuso due giorni fa da(e da uno analogo condiviso dall’account Fratelli d’Italia) in cui si sosteneva che, dopo essere stata derubata a Villa Borghese (da ladri ignoti), avrebbe irrigidito la sua posizione sul tema dell’accoglienza degli immigrati.In serata la giornalista, aprendo il suo programma Otto e Mezzo, aveva accusato il leader della Lega e il partito della premier Giorgia Meloni di aver lanciato una, dato che lei da sempre è contraria alle “porte aperte per tutti”.