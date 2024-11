Sci alpino | Federazione Internazionale conferma tappa di Gurgl

Leggi su Sportface.it

La nevicata delle ultime ore e il repentino abbassamento delle temperature hanno consentito agli organizzatori di mettere in azione i cannoni sparaneve, assicurando le condizioni di sicurezza necessarie per la disputa dell'evento. La prima manche in entrambe le gare è fissata per le ore 10.30, mentre la seconda scatterà alle ore 13.30.