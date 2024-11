Thesocialpost.it - Ragazzina disabile derisa e poi picchiata in pubblico: nessuno interviene, tutti filmano il pestaggio

Stiamo scivolando in una deriva sociale veramente pericolosa, in cui contano solo i social e si perde ogni empatia umana. Lo conferma, purtroppo, un un episodio scioccante di bullismo avvenuto all’inizio di novembre nel salento. Una ragazzaè stata vittima di un’aggressione fisica e psicologica in piazza, sotto gli occhi indifferenti di molti giovani che hanno ripreso la scena invece di intervenire. L’episodio ha rapidamente fatto il giro dei social, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine e sconcertando l’opinione pubblica.Un Chiaro Caso di Bullismo AggravatoL’incidente è iniziato quando una foto della giovane, in cui appariva con la pancia scoperta, è stata pubblicata senza il suo consenso e a scopo denigratorio da una coetanea. La vittima, sentendosi umiliata, aveva chiesto la rimozione dell’immagine.