Bergamonews.it - Procedono i lavori del cantiere per il raddoppio della linea ferroviaria per Ponte San Pietro e per il collegamento con l’aeroporto

Bergamo.i cantieri di Rfi per potenziare la retein provincia di Bergamo. Si tratta delSan– Bergamo,nuova ferrovia Bergamo – Aeroporto di Orio al Serio, del sottopasso di via Martin Luther King a Bergamo eriqualificazionestazionebergamasca come nuovo hub di connessione urbana. Interventi per circa 600 milioni di euro che cambieranno il voltomobilità su ferro nel territorio.Rfi, durante un sopralluogo con l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Terzi, ha confermato le tempistiche per finea giugno 2026 e attivazione dei nuovi servizi a dicembre 2026. Per quanto riguarda ilSan– Bergamo, prima fase del potenziamento verso Montello, procede ilper la realizzazione del sottopasso di via Fermi a Curno.