Probabili formazioni Italia-Francia sesta giornata Nations League 2024 2025

Ledi, match valevole per laed ultimadella fase a gironi della. Gli Azzurri di Luciano Spalletti, dopo l’impresa di circa due mesi fa compiuta in terra transalpina, vanno a caccia di un nuovo successo contro i francesi per prendersi il primato nel raggruppamento. La partita andrà in scena alle ore 20:45 di domenica 17 novembre e sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1, mentre lo streaming sarà affidato a Rai Play. Di seguito ecco le possibili scelte dei due commissari tecnici, Luciano Spalletti e Didier Deschamps.– Difesa a tre composta da Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni, mentre in mezzo al campo spazio a Cambiaso, Barella, Rovella, Tonali, Dimarco. In attacco Raspadori e Retegui.– Deschamps potrebbe affidarsi ad una difesa a quattro composta da Koundè, Konaté, Saliba e Theo Hernandez, mentre in attacco potrebbero trovare spazio Nkunku, Olise e Barcola alle spalle di Kolo Muani.