Lanazione.it - Nuovi semafori a Usella. Senso unico alternato

Leggi su Lanazione.it

Nuova ordinanza da parte della Provincia che prevede modifiche temporanee alla circolazione dei mezzi lungo la SR325, in corrispondenza della frazione di, nel Comune di Cantagallo, per la realizzazione degli impiantici. Per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza e agevolare il transito dei mezzi d’opera e degli addetti ai lavori, sono previsti alcuni cambiamenti temporanei nella viabilità. In particolare, saranno effettuati restringimenti della carreggiata, con la regolazione del traffico a, che sarà gestito tramite un impiantoco o da movieri con palette. A partire da oggi, dalle 8 alle 17, sarà istituito il, regolato dai movieri con palette, durante le lavorazioni diurne. Dopo le 17 e fino alle 8 del giorno successivo, il transito sarà regolato da un semaforo mobile provvisorio, mantenendo le fasce stradali interessate dal cantiere opportunamente delimitate, con limite massimo di velocità consentito di 30 km/h e divieto di sorpasso e di sosta con rimozione forzata.