Nations League 2024 2025 | la Francia non va oltre lo 0-0 contro Israele tris dell’Inghilterra

Una deludente Francia crea tanto ma non riesce a concretizzare e viene fermata sullo 0-0 da Israele a Saint-Denis nel match della Uefa Nations League. Primo punto della competizione per la squadra ospite, che rischia grosso ma si difende con ordine e strappa un prezioso pareggio: MVP il portiere Peretz, che tiene a galla i suoi in più occasioni. Per quanto riguarda la Lega B, l'Inghilterra cala il tris ad Atene contro la Grecia: reti di Watkins e Jones, intervallate dall'autogol di Vlachodimos. Successo in trasferta anche per la Norvegia, che piega 4-1 la Slovenia: doppietta di Nusa, gol su rigore di Haaland e poker di Hauge. Un gol di Ferguson basta all'Irlanda per superare di misura la Finlandia, mentre la Macedonia del Nord sconfigge la Lettonia grazie al gol di Serafimov.