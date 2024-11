Oasport.it - MotoGP su TV8: orari GP Barcellona 2024, il programma in chiaro dal 15-17 novembre

Leggi su Oasport.it

Il Motomondiale arriva al proprio capolinea. Il viaggio cominciato in Qatar nel mese di marzo è ormai prossimo alla conclusione. Dopo aver toccato quindici nazioni, sparpagliate su tutti i continenti a eccezione dell’Africa, il campionato iridatodi, Moto2 e Moto3 si appresta a scrivere la parola “Fine” con il Gran Premio della Solidarietà.Come d’abitudine, si sarebbe dovuto correre all’autodromo intitolato alla memoria di Ricardo Tormo, edificato nei sobborghi di Valencia. Cionondimeno, i drammatici eventi di un paio di settimane orsono hanno portato alla cancellazione dell’evento e al suo spostamento al Montmelò.Si resta in Spagna, dunque, seppur in Catalaogna. Difficile immaginare che l’atto conclusivo possa assumere i connotati di “Festa di fine stagione”. Dopotutto, si corre nel nome di una regione alluvionata e colpita da una tettibile calamità.