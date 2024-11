Lanazione.it - Minorenne in comunità. Il 17enne è accusato anche di quattro rapine

di Enrico Mattia Del Punta È stato preso in custodia dai carabinieri e condotto in unaminorile ilche èdi aver aggredito , senza un motivo, Zackaria Oubamou, diciottenne barista e studente. Il fatto era accaduto sabato scorso in piazza Dante. Il giovane, residente in provincia, èdi aver colpito Zackaria con pugni e calci mentre lui si trovava a terra inerme, provocandogli ferite, la prognosi è di 30 giorni. Gli investigatori sono riusciti ad arrivare algrazie a una videocamera in via dell’Arancio, a pochi metri da piazza Dante, luogo dell’aggressione, magrazie alle tante testimonianze raccolte di chi quella sera intorno alle 23 si trovava lì. Ildi origini macedoni, già denunciato, è lo stesso che i carabinieri delle compagnie di Pontedera e Pisa hanno individuato e identificato insieme a un altro 15enne.