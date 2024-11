Lapresse.it - Migranti: Salvini, giudici ci permettano di fare quello che è normale

Milano, 14 nov. (LaPresse) – “L’Umbria che vogliamo lasciare ai nostri figli è quella in cui l’italiano si senta ospite a casa sua? Chiedere che la magistratura rispetti le scelte del Parlamento e del governo non è uno scontro fra poteri. Mentre tutti i Paesi giustamente rimpatriano delinquenti e clandestini. Conto che ogni giudice ci permetta diche è”. Lo ha detto il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e leader della Lega, Matteo, a Perugia nel corso dell’evento elettorale con gli altri leader della coalizione a sostegno di Donatella Tesei, candidata del centrodestra alle elezioni regionali in Umbria di domenica e lunedì. “Quelli che dicono che gli italiani sono razzisti sono ignoranti o in malafede. Ma un conto è accogliere, un conto è cambiare il modo di vivere in casa nostra”, ha aggiunto.