Oasport.it - LIVE Belgio-Italia 0-1, Nations League calcio in DIRETTA: Lukaku sfiora il pari!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA82? Fuori Cambiaso, dentro Gatti nell’.80? Occasione perche di testail.78? Dentro Lukebakio, fuori De Cuyper nel.76? Dentro Locatelli e Raspadori, fuori Rovella e Barella nell’.74? Cross dibloccato dal portiere.72? Cambiaso non trova il controllo in area di rigore.70? Dentro Vermeeren e Al-Dakhil, fuori Engels e Theate nel.68? Pronti due cambi per il.66? Fuori Retegui e Dimarco, dentro Udogie e Kean nell’.64?manca il controllo in area di rigore.62? Sinistro di Retegui che spedisce il pallone fuori.60? Partita ancora estremamente in bilico.58? Errore difensivo dell’che lascia tutto solo Openda, Donnarumma si fa trovare pronto.56? Trossard al volo di destro, vola Donnarumma.