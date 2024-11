Ilgiorno.it - L’investimento sulla Serenissima. Rompe il parabrezza con la testa. Ciclista gravissimo in Rianimazione

CRESPIATICA (Lodi) Un sessantacinquenne versa in gravi condizioni all’ospedale di Cremona dopo un incidente che lo ha visto protagonista involontario ieri poco dopo le 14Statale 235, in località Tormo, territorio di Crespiatica. A quell’ora ilstava pedalando in direzione di Crema quando è stato travolto da una Fiat 500 guidata da una cinquantatreenne di Crema. Le condizioni delsi sono rivelate subito gravi a causa del forte trauma cranico riportato nel. L’uomo ha battuto lacontro ildell’auto, infrangendolo, e poi è caduto a terra. Sono stati fatti arrivare i soccorsi con automedica e ambulanza della Croce Rossa di Lodi. Il ferito è apparso incosciente ed è stato dapprima soccorso in ambulanza e poi affidato a un elisoccorso fatto decollare da Brescia.