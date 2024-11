Spazionapoli.it - Lazio, il big di Baroni ha preso la malaria: può saltare il Napoli

La sosta delle nazionali porta brutte notizie per le squadre di Serie A, il calciatore dellarischia diil big match col.Ladista stupendo tutti, al secondo posto in Serie A e al primo nel nuovo formato dell’Europa League. Una squadra ricca di sorprese.Uno dei calciatori rivitalizzati da Marcopotrebbe però essere costretto ala gara di Coppa Italia e forse anche quella dopo in campionato, contro il. Boulaye Dia ha contratto lain Senegal.Dia contrae lain Senegal, puòla doppia sfida colA dicembre ci sarà un duplice scontro tra biancocelesti e i ragazzi di Conte, le due compagini si affronteranno prima agli ottavi di Coppa Italia e tre giorni dopo in campionato.La prima gara sarà all’Olimpico mentre la seconda al Diego Armando Maradona, dove potrebbe esserci un grande assente nell’assetto offensivo del club capitolino.