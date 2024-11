Bergamonews.it - La “Fiera dei Librai”, la direttrice Bramani passa il testimone a Rocchetti

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. “dei” verso il cambio al vertice. Sembra infatti ormai certo l’addio di Ornella, laartistica della storica manifestazione culturale che, giunta quest’anno alla sua 65esima edizione, sembra pronta a voltare pagina. Lascia l’anima e il volto noto della kermesse che da sempre richiama a Bergamo moltissimi appassionati di lettura e amanti dei volumi di ogni genere, maturata e cresciuta nel tempo grazie anche alla presenza di nomi sempre più altisonanti della letteratura nazionale, anche titolare della casa editrice Lubrina, per lasciare il passo a Daniele. L’ex presidente di Acli Bergamo e di Molte Fedi, la rassegna culturale della quale è stato fondatore, ideatore e storico coordinatore, della quale ha consegnato eto l’eredità dopo 16 anni a Francesco Mazzucotelli, fondatore della cooperativa di commercio equo e solidale “Il Seme”, guida di Terra Santa in Israele e Palestina, studioso e autore di svariati volumi, sembra infatti in procinto di raccogliere il, pronto ad una nuova sfida.