Isernia vuole l'Abruzzo: raccolte 5.000 firme per cambiare la storia

- Una raccolta di oltre cinquemilaper la riunificazione della Provincia diall': un passo verso un futuro amministrativo diverso, spinto dal desiderio di cambiamento della comunità. Il comitato promotore ha reso noto che, a partire da febbraio 2024, sono statepiù di cinquemila adesioni nei 52 comuni della provincia di. L'obiettivo è chiaro: indire un referendum per decidere sulla possibile riunificazione con l', regione dalla quale l'area si separò nel 1963, dando origine alla provincia dinel 1970. Un ritorno alle origini che rappresenta un movimento dal basso, carico di speranze per una nuova gestione territoriale. Lesaranno ora sottoposte all'esame della Provincia di, che ha il compito di trasmettere tutta la documentazione alla Corte di Cassazione per verificare la correttezza della richiesta.