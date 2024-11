Gaeta.it - Inchiesta su tossicodipendenza: questa sera “Le Iene presentano Inside” con lo speciale su 1000 ragazzi in fuga dalla droga

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il programma “Le” torna stasu Italia 1 con un’approfondita dedicata allae alle storie diin difficoltà. L’episodio, in onda giovedì 14 novembre 2024, affronta il tema drammatico della, analizzando percorsi di recupero e testimonianze di vita. Questo episodio si concentra su esperienze reali e offre uno sguardo ravvicinato alla lotta contro la dipendenza, esplorando la vita di chi cerca di riprendere il controllo.L’in”Alle 21.53 di sta, il pubblico potrà sintonizzarsi su Italia 1 per assistere alla sesta puntata di “Le”.ta è interamente dedicata all’in”, realizzata da Cizco in collaborazione con l’autore Angelo De Luca.