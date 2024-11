Linkiesta.it - Il Parlamento europeo chiede di fermare la flotta ombra della Russia che elude le sanzioni

Dopo l’inchiesta firmata da Massimiliano Coccia sullacheleoccidentali, ilha votato una risoluzione su questo tema. Linkiesta aveva pubblicato l’articolo lo scorso 4 ottobre, descrivendo il percorso e le triangolazioni delle navi che permettono a Mosca di trasferire armi, greggio, denaro sporco e beni di primo consumo in tutto il mondo.«Con l’espressione “” russa si fa generalmente riferimento all’uso da parte di Mosca di vecchie petroliere, spesso non assicurate e di proprietà poco chiare, per esportare il suo petrolio greggio all’estero, nonostante leinternazionali, di Unione europea e G7. Oltre a violare le, queste attività hanno anche sollevato timori sul potenziale di disastri ambientali», si legge nel testo con cui ilpresenta la risoluzione e il voto (che si è tenuto oggi, giovedì 14 novembre).